ВИКРАДЕНИЙ В ІТАЛІЇ АВТОМОБІЛЬ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 25-01-2019, 11:33 0 416

Автомобіль марки "Ауді А4", викрадений в Італії у 2017 році, виявили учора надвечір прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка».

У ході здійснення прикордонного оформлення транспортного засобу відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З'ясувалось, що автівка 2017 року випуску знаходилась в міжнародному розшуку. Заїхати в Україну викраденим автомобілем намагався 46-річний громадянин Угорщини.

За даним фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в місті Києві, які підтвердили, що автомобіль знаходиться в розшуку на території Італії. Наразі легковик передано співробітникам Національної поліції.

Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



