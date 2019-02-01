|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В РФ перевіряють масові повідомлення про мінування соціальних об'єктів
|Суспільство | 25-01-2019, 09:17
| 0 155
|
|Масові повідомлення про мінування соціальних об'єктів і адміністративних будівель надійшли до правоохоронних органів ряду міст Сибіру і Далекого Сходу.
Про це пише DW.
У п'ятницю, 25 січня, за повідомленням агентства "Інтерфакс", багато повідомлень надійшло в Читі. Одним з замінованих об'єктів називають будівлю міської мерії. Всі повідомлення перевіряються, евакуація з будівель не проводиться.
В Іркутську листи з погрозами надійшли на адреси електронної пошти шести лікарень. Інформація про мінування надійшла також в кілька шкіл. Скрізь проведена евакуація. Сапери здійснюють перевірку на предмет наявності вибухових пристроїв.
Невідомі повідомили також про закладені вибухові пристрої в Іркутському районі і Ангарську.
У Благовєщенську проводиться евакуація з ряду шкіл, лікарень і торгових центрів. Представники прокуратури заявили агентству "Інтерфакс", що перевірять понад тридцять повідомлень про мінування.
Через повідомлення про загрозу вибуху проводиться евакуація мерії, а також ряду шкіл і лікарень Якутська.
У столиці Бурятії - Улан-Уде - евакуйовані всі, хто знаходився в приміщенні Народного хуралу. Центр міста перекритий, на головній площі працюють оперативні служби.
За день до цього були проведені масові евакуації в соціальних установах на Далекому Сході, Примор'ї, на Сахаліні і Камчатці. Їх причиною також стали повідомлення про закладені вибухові пристрої. Інформація про них не підтвердилася.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
|01-02-2019, 10:48
| >>>
|Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
|01-02-2019, 10:14
| >>>
|Підлий вчинок браконьєрів...
|01-02-2019, 09:43
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
|01-02-2019, 08:09
| >>>
|У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла...
|01-02-2019, 08:05
| >>>
|Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову...
|01-02-2019, 08:03
| >>>
|Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами...
|31-01-2019, 17:59
| >>>
|