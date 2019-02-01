В РФ перевіряють масові повідомлення про мінування соціальних об'єктів Суспільство | 25-01-2019, 09:17 0 155 Масові повідомлення про мінування соціальних об'єктів і адміністративних будівель надійшли до правоохоронних органів ряду міст Сибіру і Далекого Сходу.



Про це пише DW.



У п'ятницю, 25 січня, за повідомленням агентства "Інтерфакс", багато повідомлень надійшло в Читі. Одним з замінованих об'єктів називають будівлю міської мерії. Всі повідомлення перевіряються, евакуація з будівель не проводиться.



В Іркутську листи з погрозами надійшли на адреси електронної пошти шести лікарень. Інформація про мінування надійшла також в кілька шкіл. Скрізь проведена евакуація. Сапери здійснюють перевірку на предмет наявності вибухових пристроїв.



Невідомі повідомили також про закладені вибухові пристрої в Іркутському районі і Ангарську.



У Благовєщенську проводиться евакуація з ряду шкіл, лікарень і торгових центрів. Представники прокуратури заявили агентству "Інтерфакс", що перевірять понад тридцять повідомлень про мінування.



Через повідомлення про загрозу вибуху проводиться евакуація мерії, а також ряду шкіл і лікарень Якутська.



У столиці Бурятії - Улан-Уде - евакуйовані всі, хто знаходився в приміщенні Народного хуралу. Центр міста перекритий, на головній площі працюють оперативні служби.



За день до цього були проведені масові евакуації в соціальних установах на Далекому Сході, Примор'ї, на Сахаліні і Камчатці. Їх причиною також стали повідомлення про закладені вибухові пристрої. Інформація про них не підтвердилася.