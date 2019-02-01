Щодо подій на митому посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС Суспільство | 24-01-2019, 18:07 0 176

Сьогодні, 24 січня 2019 року, на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва, правоохоронцями у рамках кримінального провадження, датованого 11 вересня 2017 року, проведено черговий обшук на митному посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС.

Вищевказаному передували події, які відбулися влітку 2018 року, коли посадова особа митного посту «Неветленфолу» була затримана правоохоронцями у м. Виноградові. За даним фактом на митниці триває дисциплінарне провадження, а посадовця відсторонено від виконання посадових обов'язків.

Сьогодні ще двом старшим державним інспекторам митниці, у рамках цього ж кримінального провадження, за фактами, які мали місце у 2018 році, повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Наразі на Закарпатській митниці ДФС здійснюються комплексні заходи, покликані виявити наявність корупційної складової в діях чи бездіяльності особового складу митного посту «Неветленфолу».

ДФС у Закарпатській області

