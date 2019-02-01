Доброго дня, ми чули, що підприємствам за наслідками 2018 року разом з фінансовою звітністю слід подавати консолідований звіт про управління. Що це за звіт і в який термін його подають. Суспільство | 24-01-2019, 14:07 0 133



Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 547 внесено зміни, що вносяться до порядку подання фінансової звітності, а саме:

Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Звіт про управління — це документ, в якому компанія розповідає про свої поточні справи та плани на майбутнє. Звіт цей повинен містити як фінансову, так і нефінансову інформацію, яка описує, в якому стані знаходиться компанія та розкриває ризики для її діяльності.

Звіт про управління зобов'язані подавати середні та великі підприємства. При цьому середні мають право не вказувати нефінансову інформацію. Вперше його потрібно буде підготувати за підсумками 2018 року, та подати не пізніше 27 лютого 2019.

Методичні рекомендації, підготовані Мінфіном, стверджують, що у звіті необхідно розкривати таку інформацію: організаційна структура та опис діяльності компанії, результати діяльності, ліквідність і зобов'язання, довкілля, кадрова політика, ризики, дослідження та інновації, фінансові інвестиції, перспективи розвитку, корпоративне управління.

Звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю, а значить, до того ж органу. Але в залежності від того, чим займається компанія, органи ці можуть відрізнятися. Банки подають звіти в НБУ, акціонерні товариства — в Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, страхові — в Нацкомфінпослуг. Але будь-яка юрособа, без винятків, подає фінансові звіти до органів фіскальної служби та статистики.



