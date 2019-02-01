Екологічна трансформація соціуму - в центрі проекту «ECO life: життя у стилі еко» Суспільство | 24-01-2019, 13:51 0 102

У середу, 23 січня, у Львові відбувся круглий стіл на тему: «Еко-технології в індустрії гостинності». Участь у заходів взяв заступник директора департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Максим Василишин.

Організаторами заходу є Економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівська міська рада та Національна туристична організація України.

Відтак, в межах круглого столу порушили питання необхідності впровадження еко-технологій у закладах HoReCa: проблеми та перспективи, співвідношення ціни-якості питної води, ефективності використання безфосфатних миючих засобів, еко-сертифікації закладів HoReCa тощо.

Нагадуємо, що проект «ECO life: життя у стилі еко» – це освітня платформа для пропаганди еко-трендів в середовищі міста. Він зорієнтований на соціально-свідому, ініціативну студентську молодь, готову змінювати усталені стереотипи, а також соціально-відповідальний бізнес.

