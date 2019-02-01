Заборону на продаж автомобілів, розмитнених за зниженими ставками акцизного податку, скасовано

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 01/02/2019 ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів...>> З будинку ОСББ на вул. Дорошенка, 14 впав, ймовірно, елемент фасаду: поліція з’ясовує обставини події...>> На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства...>> На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції...>> На Львівщині судитимуть 36-річного водія, який порушив Правила дорожнього руху України...>> Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності...>> 19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...>> У Львові воїнам-афганцям та родичам загиблих військових виплатять матеріальну допомогу...>> Мобільна наукова лабораторія подорожує школами Львова: графік на лютий...>> Минулого року у Львові придбано 11 квартир для дітей-сиріт: на придбання квартир з міського бюджету було виділено 5 млн. грн....>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції...
01-02-2019, 11:50  >>> 
Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності...
01-02-2019, 11:49  >>> 
Зловмисника, який побив та пограбував вагітну, посадили під варту на Львівщині...
31-01-2019, 11:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства...
01-02-2019, 11:52  >>> 
Важливо доносити до людей знання про вакцинацію і небезпеку кору, - Ростислав Замлинський під час медичного семінару...
31-01-2019, 17:57  >>> 
«Серед тих, хто захворів, 72% - це мешканці, які не були вакциновані від кору», — Г. Слічна...
30-01-2019, 15:52  >>> 

Заборону на продаж автомобілів, розмитнених за зниженими ставками акцизного податку, скасовано

Суспільство | 24-01-2019, 11:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

Фахівці Закарпатської митниці ДФС нагадують, якщо при митному оформлені транспортних засобів застосовані знижені ставки акцизного податку із зобов’язанням сплатити цей податок, у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації цих транспортних засобів, у зв’язку з виключення норми пункту 15 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу України, таке зобов’язання в частині сплати акцизного податку за повними ставками на сьогодні відсутнє.
Про це йдеться у листі Державної фіскальної служби України від 29 грудня 2018 року №40672/7/99-99-19-01-01-17 (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/listi/73117.html).
Варто взяти до уваги, що до 22 лютого 2019 року громадяни мають право скористатись пільговою ставкою акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5 при оформленні транспортних засобів, ввезених на митну територію України в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення» з 1 січня 2015 року з порушенням умов їх ввезення. 90-тиденний пільговий період визначення ставки акцизного податку встановлено Законом від 8 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».
Нарахування акцизного податку здійснюється за єдиною формулою, яка складається з базової ставки, помноженої на коефіцієнт об’єму двигуна та коефіцієнт транспортного засобу.
Базова ставка визначається окремо для кожного транспортного засобу в залежності від типу двигуна (бензиновий або дизельний) і в залежності від об’ємів циліндра.
Бензиновий і дизельний – це 50 євро або 100 євро від об’єму циліндру та 75 євро або 150 євро відповідно.
Коефіцієнт об’єму двигуна визначається діленням об’єму циліндру двигуна внутрішнього згорання відповідного транспортного засобу на 1000 куб. сантиметрів.
Коефіцієнт віку дорівнює кількості повних календарних років, наступних за роком виробництва відповідного транспортного засобу до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та авто, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
01-02-2019, 10:48  >>> 
Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
01-02-2019, 10:14  >>> 
Підлий вчинок браконьєрів...
01-02-2019, 09:43  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
01-02-2019, 08:09  >>> 
У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла...
01-02-2019, 08:05  >>> 
Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову...
01-02-2019, 08:03  >>> 
Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами...
31-01-2019, 17:59  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра"...
01-02-2019, 09:38  >>> 
ЄС створює міжнародну контактну групу через кризу у Венесуелі...
01-02-2019, 09:37  >>> 
Україні важливо зберігати взаємодію з МВФ після виборів - Аслунд...
01-02-2019, 08:07  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів...
01-02-2019, 11:53  >>> 
На підтримку сільгоспвиробників Львівщини торік залучили понад 130 млн грн...
31-01-2019, 17:22  >>> 
На Закарпатті привітали податкових міліціонерів –учасників АТО та ООС...
31-01-2019, 17:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
01-02-2019, 10:48  >>> 
Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
01-02-2019, 10:14  >>> 
Підлий вчинок браконьєрів...
01-02-2019, 09:43  >>> 
   ВладаВлада
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
Демократи: Мнучін зняв санкції з компаній Дерипаски через ділові відносини з його партнером...
31-01-2019, 08:17  >>> 
   КультураКультура
З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового Року у Львові....
30-01-2019, 16:00  >>> 
У Львові відбудеться відкриття експериментального виставкового проекту молодого художника Руслана Лучка «Створення вільної людини»...
30-01-2019, 15:53  >>> 
Департамент розвитку ЛМР прозвітував про роботу у 2018 році у галузі культури...
28-01-2019, 15:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:53 ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів
11:52 З будинку ОСББ на вул. Дорошенка, 14 впав, ймовірно, елемент фасаду: поліція з’ясовує обставини події
11:52 На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства
11:50 На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції
11:49 На Львівщині судитимуть 36-річного водія, який порушив Правила дорожнього руху України
11:49 Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності
10:48 19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості
10:47 У Львові воїнам-афганцям та родичам загиблих військових виплатять матеріальну допомогу
10:46 Мобільна наукова лабораторія подорожує школами Львова: графік на лютий
10:45 Минулого року у Львові придбано 11 квартир для дітей-сиріт: на придбання квартир з міського бюджету було виділено 5 млн. грн.

   Анонси
У Львові відбудеться відкриття програми «Creative Spark»...
01-02-2019, 10:44  >>> 
Центр Опіки Сиріт запрошує на подячний “Теплий вечір”...
28-01-2019, 13:44  >>> 
У храмі Архистратига Михаїла відбудеться різдвяний концерт...
24-01-2019, 13:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования