Жителю Єнакієвого дали 10 років з конфіскацією за контракт з бойовиками Суспільство | 24-01-2019, 09:46 0 106 Мешканця Єнакієвого Донецької області засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації "ЛНР".



Таке рішення ухвалив Костянтинівський міський суд Донецької області, повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.



"Учасника незаконного збройного формування визнано винним за ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч.1 ст.263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України. Вирок набрав законної сили", - йдеться в повідомленні.





Відзначається, що у жовтні 2016 року чоловік, усвідомлюючи, що він братиме участь у бойових діях проти збройних сил України, підписав контракт та приєднався до незаконних збройних формувань, а саме 7-ї окремої мотострілкової бригади так званої "Народної міліції" 2-го армійського корпусу "ЛНР".



А потім упродовж майже двох років брав участь у бойових діях проти сил АТО та Об'єднаних сил на Світлодарській дузі в районі населених пунктів Світлодарськ, та Луганське Бахмутського району Донецької області.



Бойовика зі зброєю затримали у Луганському 5 травня 2018 року.