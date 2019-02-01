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| Газета №35 (55) / 2014
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Оголошено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики
|Суспільство | 23-01-2019, 15:42
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Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА оголошує конкурс з визначення проектів (заходів) у галузі сімейної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році
Конкурсні пропозиції подаються на розв'язання таких пріоритетних завдань:
1. Підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей.
Види діяльності:
проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, конференцій, форумів, фестивалів, марафонів, походів, концертів та інших заходів з метою:
1.1 збереження та популяризації національних культурних сімейних традицій і цінностей;
1.2 підвищення престижу багатодітних сімей;
1.3 підготовки молоді до подружнього життя;
1.4 підготовки сімей до відповідального батьківства;
1.5 формування внутрішньої культури взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, забезпечення репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед сімей знань з безпеки життєдіяльності;
1.6 формування національно-патріотичних якостей у дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
1.7 фізичного та інтелектуального розвитку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
1.8 сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням, домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.
2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика.
Види діяльності:
проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, обмінів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, походів, концертів та інших заходів з метою:
2.1. поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги;
2.2. здійснення заходів щодо мінімізації рівня торгівлі людьми;
2.3. проведення навчання для фахівців обласної, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:
1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);
2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;
3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту (заходу);
4) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) проектів (заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 250 тис грн.
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту (заходу) становить 70% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 30 тис грн.
Конкурсні пропозиції необхідно подавати у друкованій та електронній формі.
Конкурсні пропозиції приймають до 25 лютого 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, каб. 112.
Контактний телефон (032) 255-47-96, e-mail: simploda@gmail.com.
Із повним текстом оголошення можна ознайомитися - тут.
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