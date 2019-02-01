Оголошено конкурс з визначення проектів у галузі сімейної політики Суспільство | 23-01-2019, 15:42 0 182

Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА оголошує конкурс з визначення проектів (заходів) у галузі сімейної політики, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році

Конкурсні пропозиції подаються на розв'язання таких пріоритетних завдань:

1. Підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, конференцій, форумів, фестивалів, марафонів, походів, концертів та інших заходів з метою:

1.1 збереження та популяризації національних культурних сімейних традицій і цінностей;

1.2 підвищення престижу багатодітних сімей;

1.3 підготовки молоді до подружнього життя;

1.4 підготовки сімей до відповідального батьківства;

1.5 формування внутрішньої культури взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, забезпечення репродуктивного здоров'я молоді, популяризація серед сімей знань з безпеки життєдіяльності;

1.6 формування національно-патріотичних якостей у дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

1.7 фізичного та інтелектуального розвитку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

1.8 сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням, домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.

2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, обмінів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, походів, концертів та інших заходів з метою:

2.1. поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги;

2.2. здійснення заходів щодо мінімізації рівня торгівлі людьми;

2.3. проведення навчання для фахівців обласної, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту (заходу);

4) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) проектів (заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 250 тис грн.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту (заходу) становить 70% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 30 тис грн.

Конкурсні пропозиції необхідно подавати у друкованій та електронній формі.

Конкурсні пропозиції приймають до 25 лютого 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, каб. 112.

Контактний телефон (032) 255-47-96, e-mail: simploda@gmail.com.

Із повним текстом оголошення можна ознайомитися - тут.

