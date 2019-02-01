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Громади Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття ініціюють проект регіонального співробітництва задля розвитку туризму

Суспільство | 23-01-2019, 15:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 189 189    

Сьогодні, 23 січня, в селищі Славське відбулась друга зустріч представників територіальних громад сусідніх регіонів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей з метою координації співробітництва задля розвитку дорожньої та туристичної інфраструктури, обміну туристичними потоками та збільшення тривалості перебування туристів в Карпатах.
Участь у заході взяв перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, головний радник з питань врядування Проекту «ПРОМІС» Кейді Ворд, директор Туристичної Асоціації Івано-Франківщини Оксана Федорович , голови органів місцевого самоврядування, громад, що об'єднуються, експертне середовище та бізнес.
«Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися усі разом у Славській ОТГ. Це той регіон, який надихає. Надихає, щоб творити і реалізовувати багато проектів. Одним із перших, який реалізували ще у 2015 році за ініціативи голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки є дорога, яка з’єднує трасу Київ – Чоп зі Славськом, з Волосянкою. Без розвитку інфраструктури, без розвитку дорожнього господарства не можливий будь-який розвиток громади та бізнесу», - зазначив Ростислав Замлинський.
Окрім того, Ростислав Засилинський наголосив, що впродовж чотирьох останніх років ми зремонтували та побудували 1700 кілометрів дорожнього полотна.
«Ми пишаємося тим, що у Славській об’єднаній територіальній громаді ми завершили один із навчальних закладів середньої освіти. Тепер діти мають можливість навчатися в сучасній новій школі, яка зреалізована у межах проекту «Новий освітній простір». Таких прикладів можна навести безліч. Завдяки тому, що відбулась децентралізація, зокрема фінансова, багато коштів залишається на рахунках у місцевого самоврядування та ОТГ», - додав перший заступник.
Також увагу присутніх звернули на успішну реалізацію Проекту секторальної підтримки ЄС «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині», який розрахований на 2018-2020 роки.
Зазначимо, що напередодні, 14 грудня 2018 року представники місцевого самоврядування Славської ОТГ Львівської області, селища Вигода та міста Долина Івано-Франківської області підписали Меморандум, який став відправною точкою для співробітництва в сфері економічного розвитку цих громад та створення субрегіонального кластера.
Відтак, громади, що підписали меморандум, мають потужний туристично-рекреаційний потенціал та прагнуть активно розвивати інфраструктуру відпочинку.
Зокрема, на території Славської ОТГ планується побудувати сучасний європейський гірськолижний курорт. Такий потужний центр туризму потребуватиме розгалуженої інфраструктури доріг, пішохідних та велосипедних шляхів, відпочинкових та оздоровчих комплексів, індустрії розваг і т.п.
Славська громада вже розпочала проектування та будівництво відповідної дороги, яка в перспективі забезпечить їй доступ до регіональної дороги Р-21 «Долина-Хуст». Це дозволить налагодити логістичні зв’язки із територіями Долинського району Івано-Франківської області та Міжгірського району Закарпатської області, що в свою чергу сприятиме розвитку туристичної сфери на території громад цих регіонів.
У межах круглого столу порушили питання туристично-рекреаційного потенціалу субрегіону та кожної із партнерських громад зокрема, а також подальших  кроків спільної роботи, спрямованої на просування субрегіонального туристичного кластеру.
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