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| Газета №35 (55) / 2014
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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВІДМІЧАЄТЬСЯ ЗНАЧНА АКТИВІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ, ТІЛЬКИ ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ 130 ОСІБ
|Суспільство | 23-01-2019, 15:39
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Протягом 2018 року однією із загроз прикордонній безпеці на спільній ділянці українсько-польського кордону в межах Львівського прикордонного загону залишалася активна нелегальна міграція поза пунктами пропуску. Загалом у 2018 році прикордонниками на цьому напрямку затримано майже 130 нелегальних мігрантів, а це громадяни Туреччини, Індії, Марокко, Китаю, Бангладеш, Ірану, Іраку, Сирії, Пакистану, Шрі-Ланки, М’янми, Конго, Афганістану, Молдови, РФ та Грузії.
При цьому міграційні процеси прослідковувалися саме громадян, які через різні соціальні чи політичні ситуації в своїх країнах намагалися в пошуках кращих умов життя потрапити до країн Євросоюзу.
В свою чергу прикордонники Львівського загону активно протидіяли спробам організаторів каналів незаконної міграції перемістити групи іноземців через державний кордон. Зокрема проводилися спеціальні заходи з залученням резервів начальника прикордонного загону, сил і засобів оперативних підрозділів, відбувалася тісна співпраця з підрозділами Прикордонної Варти Республіки Польща, в тому числі здійснювалося спільне патрулювання з метою забезпечення належного порядку та безпеки на державному кордоні і удосконалення обміном досвідом.
Варто відмітити, що на всій протяжності спільного кордону України та Польщі у 2018 році відмічається значна активізація незаконної міграції. Всього затримано більше 250 «вічних мандрівників», що у 1,7 рази більше у порівнянні з попереднім роком. Най більше затримували громадян з Іраку (44 особи), Бангладешу (33 особи), Туреччини (31 особа), В’єтнаму (30 осіб), Марокко (16 осіб) та Шрі-Ланки (10 осіб).
Прес – служба Львівського прикордонного загону
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