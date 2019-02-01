НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ВІДМІЧАЄТЬСЯ ЗНАЧНА АКТИВІЗАЦІЯ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ, ТІЛЬКИ ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ 130 ОСІБ Суспільство | 23-01-2019, 15:39 0 202



Протягом 2018 року однією із загроз прикордонній безпеці на спільній ділянці українсько-польського кордону в межах Львівського прикордонного загону залишалася активна нелегальна міграція поза пунктами пропуску. Загалом у 2018 році прикордонниками на цьому напрямку затримано майже 130 нелегальних мігрантів, а це громадяни Туреччини, Індії, Марокко, Китаю, Бангладеш, Ірану, Іраку, Сирії, Пакистану, Шрі-Ланки, М’янми, Конго, Афганістану, Молдови, РФ та Грузії.

При цьому міграційні процеси прослідковувалися саме громадян, які через різні соціальні чи політичні ситуації в своїх країнах намагалися в пошуках кращих умов життя потрапити до країн Євросоюзу.

В свою чергу прикордонники Львівського загону активно протидіяли спробам організаторів каналів незаконної міграції перемістити групи іноземців через державний кордон. Зокрема проводилися спеціальні заходи з залученням резервів начальника прикордонного загону, сил і засобів оперативних підрозділів, відбувалася тісна співпраця з підрозділами Прикордонної Варти Республіки Польща, в тому числі здійснювалося спільне патрулювання з метою забезпечення належного порядку та безпеки на державному кордоні і удосконалення обміном досвідом.

Варто відмітити, що на всій протяжності спільного кордону України та Польщі у 2018 році відмічається значна активізація незаконної міграції. Всього затримано більше 250 «вічних мандрівників», що у 1,7 рази більше у порівнянні з попереднім роком. Най більше затримували громадян з Іраку (44 особи), Бангладешу (33 особи), Туреччини (31 особа), В’єтнаму (30 осіб), Марокко (16 осіб) та Шрі-Ланки (10 осіб).



Прес – служба Львівського прикордонного загону



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



