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НА ЗАКАРПАТТІ БІЛЯ КОРДОНУ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ОСІБ З ГІДРОКОСТЮМАМИ
|Суспільство | 23-01-2019, 12:02
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Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону затримали поблизу кордону двох осіб з гідрокостюмами. Перевіряючи отриману від оперативних співробітників інформацію про ймовірну протиправну діяльність на кордоні, прикордонний наряд відділення «Ділове» побачив осіб, які рухались в бік держрубежу. Вже за кілька хвилин, на відстані 20 метрів від кордону, прикордонники затримали двох чоловіків, які мали при собі сумку з гідрокостюмами. Затриманими виявились жителі Закарпаття 19 та 25 років.
Для з’ясування усіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколів за ч.2 ст.204-1 КУпАП затриманих доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Матеріали справи скеровано до суду.
Варто зазначити, що протягом минулого року прикордонниками Мукачівського загону затримано майже 80 тютюнових контрабандистів, 17 з яких для незаконного переміщення сигарет використовували гідрокостюми. Також впродовж 2018 року на ділянці загону виявлено та вилучено понад 1 млн пачок сигарет.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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