Від ранку на Одещині ускладнено проїзд, на Донеччині – "накати" Суспільство | 23-01-2019, 09:39 0 118 Покриття автодоріг державного значення в більшості областей засніжене, у Донецькій області – місцями накати.



Про це повідомляє "Укравтодор" за даними станом на 6 ранку середи.



В Івано-Франківській області на перевальних ділянках доріг невеликий сніг, на інших ділянках – без опадів. Температура повітря -10-4°С, дороги переважно засніжені, але проїзд забезпечено.



Проїжджу частину доріг розчищають від снігу, обробляють протиожеледними матеріалами.



"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, окрім Одеської області, де зафіксовано утруднення проїзду на М-05 Київ – Одеса, км 376+000 – 380+000, в районі с. Петровірівка", – інформує Укравтодор.



Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожні організації залучили до роботи 920 одиниць техніки та 1382 робітники.



Станом на 6 ранку 23 січня у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Чернівецькій областях випало до 10 см снігу, у Миколаївській області – до 22 см снігу. Температура повітря коливається від -10° до -2°С.



Невеликий сніг спостерігався у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У інших областях без істотних опадів. Температура повітря коливається від -18° до -3°С.



За прогнозом, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях вдень – значний сніг, у південних та Дніпропетровській областях – сніг із переходом в дощ, місцями налипання мокрого снігу.



Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, крім заходу пориви вітру до 15-20м/с, хуртовини.



На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря -7-2°С; у південних областях вдень 0-5° тепла.