ООС: окупанти здійснили 4 обстріли, збито ворожий БПЛА Суспільство | 23-01-2019, 08:16 0 123 Минулої доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися

з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Широкине, селища Павлопіль і в районі населеного пункту Красногорівка.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте-4.



Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 22 січня двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення. Також, було збито БПЛА противника.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.



Нагадуємо:



22 січня бойовики ОРДО обстріляли саперів Служби надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ отримав поранення сержант служби цивільного захисту Артем Меленчук.