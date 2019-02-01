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В центрі Києва горіла багатоповерхівка
|Суспільство | 23-01-2019, 08:14
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|В Києві сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в м.Києві.
Згідно із повідомленням, пожежа почалась близько 21 години 22 січня. Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи.
В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.
О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.
На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 особи особового складу.
Причини пожежі встановить слідство.
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