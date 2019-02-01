В центрі Києва горіла багатоповерхівка Суспільство | 23-01-2019, 08:14 0 124 В Києві сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.



Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в м.Києві.



Згідно із повідомленням, пожежа почалась близько 21 години 22 січня. Зайнялась електропроводка з 1-го по 11-й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи.



В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.



О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.



На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 особи особового складу.



Причини пожежі встановить слідство.