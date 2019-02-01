У Канаді зійшов з рейок та загорівся вантажний поїзд Суспільство | 23-01-2019, 08:12 0 127 Вантажний поїзд із пшеницею зійшов з рейок та загорівся неподалік від міста Саскатун у канадській провінції Саскачеван. Під час аварії ніхто не постраждав



Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Укрінформ.



Усього з рейок зійшло близько 30 вагонів із 52, у тому числі локомотив, який перевернувся та загорівся.





Очевидці стверджують, що місце аварії затягнув густий чорний дим, однак у компанії-операторі залізниці запевнили, що небезпеки громадськості немає, оскільки небезпечних продуктів поїзд не перевозив.



Причина інциденту поки залишається невідомою. І компанія-оператор залізниці, і Рада з безпеки транспорту вже розпочали власні розслідування.