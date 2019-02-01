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У Канаді зійшов з рейок та загорівся вантажний поїзд
|Суспільство | 23-01-2019, 08:12
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|Вантажний поїзд із пшеницею зійшов з рейок та загорівся неподалік від міста Саскатун у канадській провінції Саскачеван. Під час аварії ніхто не постраждав
Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Укрінформ.
Усього з рейок зійшло близько 30 вагонів із 52, у тому числі локомотив, який перевернувся та загорівся.
Очевидці стверджують, що місце аварії затягнув густий чорний дим, однак у компанії-операторі залізниці запевнили, що небезпеки громадськості немає, оскільки небезпечних продуктів поїзд не перевозив.
Причина інциденту поки залишається невідомою. І компанія-оператор залізниці, і Рада з безпеки транспорту вже розпочали власні розслідування.
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