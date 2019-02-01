Танкеру, що загорівся в Чорному морі, було заборонено заходити в порт РФ через санкції Суспільство | 23-01-2019, 04:36 0 179 Одному з суден, що спалахнули в Чорному морі, було заборонено зайти в порт на півдні Росії через санкції США.



Про це повідомляє Reuters, посилаючись на два джерела.



Танкеру "MAESTRO", який загорівся в районі Керченської протоки, заборонили використовувати порт Темрюк на півдні Росії власники його єдиного газового терміналу "Мактрен-Нафта", де раніше танкер завантажував зріджений нафтовий газ російського і казахського походження для експорту на Близький Схід, повідомили два галузевих джерела.



Судна можуть вдатися до перекидання палива між суднами, якщо у них немає доступу до порту для перевантаження.



Російське міністерство транспорту повідомило, що два кораблі загорілися при перевантаженні газу у відкритому морі в штормових умовах.



Росія дозволяє заправку газу тільки в трьох місцях в регіоні - всі вони на суші в портах, - сказало джерело в міністерстві.



Російська компанія Мактрен-Нафта недоступна для коментарів.



Порт Темрюк не відповів на запит про коментар. Reuters не вдалося зв'язатися з власниками суден.



Судна, які загорілися в понеділок, мають ті ж назви, що і два газотранспортних танкера, Maestro і Venice, які були включені в консультативну записку про санкції США в минулому році через доставку палива в Сирію.



У казначейськый записці США, опублікованій в листопаді, повідомлялося, що будь-які угоди з цими або іншими суднами, які беруть участь в транспортуванні палива в Сирію, можуть призвести до санкцій.



Нагадуємо:



21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінВОТ) з посиланням на дані Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило, що танкери "MAESTRO" і "VENICE" були задіяні в незаконному постачанні газу до Сирії, починаючи з 2016 року.

За даними міжнародних моніторингових систем, танкер "VENICE" вийшов з російського порту "Темрюк" 20 січня, але на момент аварії на судні не працювала система AIS (Automatic Identification System).

Те ж саме спостерігалося і на танкері "MAESTRO". Остання інформація про судно зафіксована AIS 9 січня 2019 року.

AIS дозволяє не тільки своєчасно реагувати на аварії суден і надавати допомогу постраждалим, а й відстежувати порушення руху суден і незаконний перетин кордонів.

При пожежі на танкерах в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

