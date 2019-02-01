Тринадцятьох мешканців Львівщини нагородили відзнаками Президента України

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 01/02/2019 ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів...>> З будинку ОСББ на вул. Дорошенка, 14 впав, ймовірно, елемент фасаду: поліція з’ясовує обставини події...>> На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства...>> На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції...>> На Львівщині судитимуть 36-річного водія, який порушив Правила дорожнього руху України...>> Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності...>> 19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...>> У Львові воїнам-афганцям та родичам загиблих військових виплатять матеріальну допомогу...>> Мобільна наукова лабораторія подорожує школами Львова: графік на лютий...>> Минулого року у Львові придбано 11 квартир для дітей-сиріт: на придбання квартир з міського бюджету було виділено 5 млн. грн....>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції...
01-02-2019, 11:50  >>> 
Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності...
01-02-2019, 11:49  >>> 
Зловмисника, який побив та пограбував вагітну, посадили під варту на Львівщині...
31-01-2019, 11:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства...
01-02-2019, 11:52  >>> 
Важливо доносити до людей знання про вакцинацію і небезпеку кору, - Ростислав Замлинський під час медичного семінару...
31-01-2019, 17:57  >>> 
«Серед тих, хто захворів, 72% - це мешканці, які не були вакциновані від кору», — Г. Слічна...
30-01-2019, 15:52  >>> 

Тринадцятьох мешканців Львівщини нагородили відзнаками Президента України

Суспільство | 22-01-2019, 20:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 177 177    


Сьогодні, 22 січня, під час Урочистої академії з нагоди Дня Соборності Україна та сторіччя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР нагородили орденами та присвоїли почесні звання від Президента України тринадцятьом мешканцям Львівської області.  
Відтак, нагороди вручили за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.
Орденом Свободи (посмертно) нагородили засновника і члена Української Центральної Ради (1917-1918 рр), діячу ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради (1944 р) Кирила Осьмака. Нагороду отримала донька Наталія Осьмак. 
«Ми святкуємо 100 років злуки. В тих умовах, які тоді були, ці надії не могли справдитися. Але цей Акт Злуки залишився дороговказом для тих, хто знову і знову намагався відродити Українську державу, для тих, хто 30 червня 1941 року оголосили тут, у Львові відновлення Української держави. Він був дороговказом для тих, хто 15 липня 1944 року створили Українську Головну Визвольну раду, підпільний парламент і підпільний уряд воюючої України. Головою уряди був обраний галичанин Роман Шухевич, головою парламенту , президентом УГВР – наддніпрянець Кирило Осьмак. 2019 – рік 75-тиріччя створення УГВР. Ще є одна особливість цього року – це вибори Президента України. Мій Президент той, чиїми принципами є армія, мова, віра. Мій Президент той, хто повторив давні слова: «Геть від Москви!», - наголосила Наталія Осьмак. - Указом Президента від 31 жовтня 2018 року  Кирило Осьмак нагороджений орденом Свободи. Цей орден гідний Кирила Осьмака, його мудрості, його мужності і його тихого героїзму. Слава Героям України!» 
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили голову громадської організації «Всеукраїнська організація «Самооборона Майдану» Василя Рожка.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня вручили: станичному Дрогобицької міської Станиці Всеукраїнського Братства ОУН-УПА ім. генералаРомана Шухевича Михайлу Лисому, члену Бориславської Станиці Братства вояків УПА Всеукраїнського Братства ОУН-УПА ім. генерала Романа Шухевича Степану Грубареві,   військовому капелану, священику храму Св. Миколая Чудотворця м. Львова отцеві Андрію Дуді, а також головному художникові Львівського палацу мистецтв Оресту Скопі.
Також Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня відзначили директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», доцента кафедри педагогічного та соціального управління Ірину Ключковську.
Окрім того, почесне звання «Народний художник України» присвоїли професорові кафедри монументального живопису Львівської національної академії мистецтв Миколі Шимчуку, «Заслужений діяч мистецтв України» - методист Яворівської районної державної адміністрації Іван Пазин, «Заслужений журналіст України» присвоїли заступникові директора Комунального підприємства "Дрогобицьке регіональне радіомовлення «Франкова земля» Ларисі Геряк, власному кореспондентові відділу кореспондентської мережі Державного підприємства «Редакція газети «Голос України» Богдану Кушніру,  «Заслужений художник України» - художник, доцент кафедри Львівської національної академії мистецтв Ірина Муращик.
   Новини по темі: Суспільство
19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
01-02-2019, 10:48  >>> 
Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
01-02-2019, 10:14  >>> 
Підлий вчинок браконьєрів...
01-02-2019, 09:43  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
01-02-2019, 08:09  >>> 
У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла...
01-02-2019, 08:05  >>> 
Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову...
01-02-2019, 08:03  >>> 
Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами...
31-01-2019, 17:59  >>> 
   АктуальноАктуально
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
Громада міста висловлює співчуття родині Романа Кудлика...
21-01-2019, 15:25  >>> 
   ПолітикаПолітика
Американські прокурори висунули звинувачення членам "Коза Ностра"...
01-02-2019, 09:38  >>> 
ЄС створює міжнародну контактну групу через кризу у Венесуелі...
01-02-2019, 09:37  >>> 
Україні важливо зберігати взаємодію з МВФ після виборів - Аслунд...
01-02-2019, 08:07  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів...
01-02-2019, 11:53  >>> 
На підтримку сільгоспвиробників Львівщини торік залучили понад 130 млн грн...
31-01-2019, 17:22  >>> 
На Закарпатті привітали податкових міліціонерів –учасників АТО та ООС...
31-01-2019, 17:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
01-02-2019, 10:48  >>> 
Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
01-02-2019, 10:14  >>> 
Підлий вчинок браконьєрів...
01-02-2019, 09:43  >>> 
   ВладаВлада
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією...
01-02-2019, 04:00  >>> 
Демократи: Мнучін зняв санкції з компаній Дерипаски через ділові відносини з його партнером...
31-01-2019, 08:17  >>> 
   КультураКультура
З 1 по 5 лютого вже ввосьме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового Року у Львові....
30-01-2019, 16:00  >>> 
У Львові відбудеться відкриття експериментального виставкового проекту молодого художника Руслана Лучка «Створення вільної людини»...
30-01-2019, 15:53  >>> 
Департамент розвитку ЛМР прозвітував про роботу у 2018 році у галузі культури...
28-01-2019, 15:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:53 ПДВ. Операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів
11:52 З будинку ОСББ на вул. Дорошенка, 14 впав, ймовірно, елемент фасаду: поліція з’ясовує обставини події
11:52 На базі Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби будуть проведені дні донорства
11:50 На лаві підсудних опинилися учасники організованої групи, яку створили працівники поліції
11:49 На Львівщині судитимуть 36-річного водія, який порушив Правила дорожнього руху України
11:49 Німця, розшукуваного за низку злочинів, екстрадовано для притягнення до кримінальної відповідальності
10:48 19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості
10:47 У Львові воїнам-афганцям та родичам загиблих військових виплатять матеріальну допомогу
10:46 Мобільна наукова лабораторія подорожує школами Львова: графік на лютий
10:45 Минулого року у Львові придбано 11 квартир для дітей-сиріт: на придбання квартир з міського бюджету було виділено 5 млн. грн.

   Анонси
У Львові відбудеться відкриття програми «Creative Spark»...
01-02-2019, 10:44  >>> 
Центр Опіки Сиріт запрошує на подячний “Теплий вечір”...
28-01-2019, 13:44  >>> 
У храмі Архистратига Михаїла відбудеться різдвяний концерт...
24-01-2019, 13:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования