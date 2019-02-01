У Жидачеві відзначили День Соборності України Суспільство | 22-01-2019, 19:34 0 157

Сьогодні, 22 січня, у Жидачеві за участі представників духовенства, влади міста і району, учнівської молоді, громадськості відбулось мистецьке дійство «100-річчя Соборності».

У межах заходу урочисто зачитали Універсал Соборності, опісля присутні спільно виконали Гімн України, взяли участь у молитві за Україну та долучились до дійства «Живий стяг Соборності» – на площі школярі, а їх зібралося більше сотні, розгорнули три великих прапори України. Учасники дійства спільно виконали гімн Українських Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина...»

Окрім того, в актовій залі Жидачівської районної бібліотеки за участі представників громадськості району було організовано урочистий круглий стіл «Соборність - ключова складова державності» та скайп-міст між бібліотеками та громадами Луганської (м. Новопсков), Кіровоградської (м. Олександрія) Закарпатської (м. Виноградів) областей.

