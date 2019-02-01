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У Жидачеві відзначили День Соборності України
|Суспільство | 22-01-2019, 19:34
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Сьогодні, 22 січня, у Жидачеві за участі представників духовенства, влади міста і району, учнівської молоді, громадськості відбулось мистецьке дійство «100-річчя Соборності».
У межах заходу урочисто зачитали Універсал Соборності, опісля присутні спільно виконали Гімн України, взяли участь у молитві за Україну та долучились до дійства «Живий стяг Соборності» – на площі школярі, а їх зібралося більше сотні, розгорнули три великих прапори України. Учасники дійства спільно виконали гімн Українських Січових Стрільців «Ой у лузі червона калина...»
Окрім того, в актовій залі Жидачівської районної бібліотеки за участі представників громадськості району було організовано урочистий круглий стіл «Соборність - ключова складова державності» та скайп-міст між бібліотеками та громадами Луганської (м. Новопсков), Кіровоградської (м. Олександрія) Закарпатської (м. Виноградів) областей.
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