Для представників ОТГ організували сесію щодо покращення надання адміністративних послуг Суспільство | 22-01-2019, 19:33 0 154



Сьогодні, 22 січня, у Львівській ОДА відбулась одноденна інформаційна сесія Фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» для представників об’єднаних територіальних громад Львівщини з метою ознайомлення із умовами та можливостями співпраці із Програмою.

Фаза впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» передбачає підтримку створення або модернізації центрів надання адміністративних послуг. Програма є однією з найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації, фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією.

Програма має на меті створення або модернізацію 600 ЦНАП до квітня 2020 року в містах, селищах і селах України, насамперед, в об’єднаних територіальних громадах. При цьому, Програмою надається, зокрема, інституційна допомога, включаючи інтеграцію послуг у ЦНАП і тренінгові заходи для персоналу, матеріальну допомогу для облаштування робочих місць меблями та технікою, системою електронного документообігу «Вулик» тощо.

Цей напрям Програми реалізується Шведським агентством з міжнародного розвитку (SIDA) шляхом делегування повноважень Шведській асоціації місцевих та регіональних органів самоврядування (SKL International) для відбору громад.

Реалізацію Фази впровадження заплановано провести впродовж 4-х раундів відбору. Наразі триває прийом заявок на участь у третьому раунді відбору. Заявки будуть прийматись до 31 січня 2019 року.

