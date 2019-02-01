На Львівщині за останній рік зросла підприємницька активність Суспільство | 22-01-2019, 13:22 0 116



Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що станом на 1 січня 2019 року на обліку у фіскальній службі області перебували 176654 платники. З них 70068 юридичних осіб та 106586 фізичних осіб-підприємців. Це на 11177, або майже на 7 відсотків більше, ніж на початку 2018 року.

Всього протягом 2018 року взято на облік 23042 платники податків, із них – 3966 юридичних осіб та 19076 фізичних осіб-підприємців. Припинили діяльність 11419 платників податків, із них 534 та 10885 юридичних та фізичних осіб відповідно. Проти 1 січня минулого року кількість юридичних осіб збільшилася на 3432, а кількість фізичних осіб-підприємців – на 8191 особу.

На обліку в ГУ ДФС у Львівській області перебуває 13133 платники податку на додану вартість: 11732 юридичні особи та 1401 фізична особа-підприємець. Порівнюючи з минулим роком їх кількість зросла загалом на 831 суб’єкта господарювання.

Припинити діяльність як платники ПДВ вирішили 964 юридичних особи та 169 фізичних осіб – підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків на Львівщині зареєстровано 2631784 фізичні особи. Протягом 2018 року їх кількість зросла на 73737 громадян, у тому числі на 1711 іноземних громадян. В Окремому реєстрі перебуває на обліку 2284 мешканці Львівської області. Це особи, які через свої релігійні чи інші переконання відмовилися від присвоєння їм номера облікової картки платника податків та обліковуються у згаданому реєстрі за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта.

Платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у Львівській області зареєстровано 172575 суб’єктів господарювання.

