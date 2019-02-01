Закарпатська митниця ДФС за новим законом розмитнює 200 авто за день Суспільство | 22-01-2019, 11:17 0 119

На митних постах Закарпатської митниці ДСФ в середньому протягом дня здійснюють оформлення 200 транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Загалом із 25 листопада 2018 року, після внесення змін у податкове і митне законодавство, станом на 22 січня 2019 року в Закарпатській митниці ДФС оформлено 4770 транспортні засоби громадян. Це принесло до держбюджету надходжень понад 304 млн грн. Середня митна вартість таких авто склала 3600 дол. США.

Нагадуємо, що з 21 грудня 2018 року почав діяти Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Як відомо, протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку буде застосовано коефіцієнт 0,5. Зазначений коефіцієнт застосовується у разі ввезення одного легкового автомобіля однією фізичною особою для власного використання. Пільговий період закінчується через 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме – 22 лютого 2019 року.

Варто зазначити, що для митного оформлення авто разом з митною декларацією на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту, подаються такі основні документи:

- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).

Крім того, на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги громадянам з питань митного оформлення автомобілів.

Громадяни можуть отримати консультації за такими адресами:

Митний пост «Виноградів-вантажний»:

Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Північна, 25.

Митний пост «Ужгород-центральний»:

Адреса: 89424 Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Великі Лази, вул. Східна, 3;

Митний пост «Мукачево»:

Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12. Телефон чергового: (3131) 4-99-00;

Митний пост «Хуст»

Адреса: 90400, Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст, вул. Сливова 34.

ДФС у Закарпатській області

