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Brexit: Британія скасовує обов’язкову плату для громадян ЄС, які захочуть залишитись в країні
|Суспільство | 22-01-2019, 06:14
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|Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про скасування плати у 65 фунтів стерлінгів для громадян ЄС, які хочуть гарантувати собі право і далі жити в Британії після виходу країни з блоку.
Про це вона заявила у понеділок, представляючи депутатам британського парламенту наступні кроки уряду щодо Brexit.
Мільйони громадян ЄС, які протягом років проживають у Британії і захочуть залишитись там і надалі, повинні були подати заявку на так званий "постійний статус" та заплатити за це 65 фунтів стерлінгів.
Мей повідомила, що занепокоєння громадян ЄС змусили її переглянути рішення, тому обов’язковий збір у розмірі 65 фунтів стерлінгів буде скасовано.
Мей додала, що всім, хто подав або подасть заявку на пілотному етапі, кошти буде відшкодовано.
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