|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООН: Жертвами конфлікту на Донбасі стали 13 тисяч людей
|Суспільство | 22-01-2019, 06:12
| 0 160
|
|З початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.
Такі дані навела Моніторингова місія ООН з прав людини у Києві на запит агентства dpa, передає DW.
Зазначається, що приблизно 3 300 загиблих на Донбасі - цивільні особи, 4 тисячі - військові української армії, 5 500 підтримувані РФ озброєні бойовики.
Під час конфлікту від 27 до 30 тисяч осіб отримали поранення.
"Наприкінці 2017 року ООН наводила меншу кількість загиблих унаслідок конфлікту на Сході України - 10 300 осіб. Кількість поранених тоді оцінювали в 24 тисячі", - йдеться у повідомленні.
За даними ООН, 2018 року на Донбасі загинули 55 цивільних осіб, 224 отримали поранення.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|19 лютого 2019 року з 11.00 до 13.00 годин у Львівському міському центрі зайнятості...
|01-02-2019, 10:48
| >>>
|Закарпаття: легалізація трудових відносин – плюс 482,4 тис. грн податків та ЄСВ в бюджет...
|01-02-2019, 10:14
| >>>
|Підлий вчинок браконьєрів...
|01-02-2019, 09:43
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений...
|01-02-2019, 08:09
| >>>
|У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла...
|01-02-2019, 08:05
| >>>
|Євросоюз закликав РФ надати медичну допомогу Грибу і Бекірову...
|01-02-2019, 08:03
| >>>
|Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими сирами, вином та консервами...
|31-01-2019, 17:59
| >>>
|