ООН: Жертвами конфлікту на Донбасі стали 13 тисяч людей Суспільство | 22-01-2019, 06:12 0 160 З початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.



Такі дані навела Моніторингова місія ООН з прав людини у Києві на запит агентства dpa, передає DW.



Зазначається, що приблизно 3 300 загиблих на Донбасі - цивільні особи, 4 тисячі - військові української армії, 5 500 підтримувані РФ озброєні бойовики.



Під час конфлікту від 27 до 30 тисяч осіб отримали поранення.



"Наприкінці 2017 року ООН наводила меншу кількість загиблих унаслідок конфлікту на Сході України - 10 300 осіб. Кількість поранених тоді оцінювали в 24 тисячі", - йдеться у повідомленні.



За даними ООН, 2018 року на Донбасі загинули 55 цивільних осіб, 224 отримали поранення.



