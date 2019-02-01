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Судна, які зайнялись у Керченській протоці, задіяні до незаконних поставок газу до Сирії - МінТОТ
|Суспільство | 22-01-2019, 03:07
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|Газові танкери "MAESTRO" та "VENICE", які зайнялися у районі Керченської протоки, задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.
Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) з посиланням на дані Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
"За даними Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), судна Nenice та MAESTRO задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року", - йдеться у заяві.
За даними міжнародних моніторингових систем, танкер "VENICE" вийшоі із російського порту "Темрюк" 20 січня, але на момент аварії на судні не працювала система AIS (Automatic Identification System).
"Те ж саме спостерігалося і на танкері "MAESTRO" - остання інформація про судно зафіксована AIS 9 січня 2019 року", -заявили у міністерстві.
У відомстві зазначили, що система AIS надає можливість "не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів".
"Такі дії іноземних компаній, причетних до морських перевезень, спрямовані на уникнення відповідальності з боку українського законодавства, а також намагання не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції", - наголосили в МінТОТ.
"Наразі важко встановити походження газу, який перевозився, однак за наявною інформацією, судна VENICE та MAESTRO залучались до поставок газу, видобутого як з українського шельфу, так і з інших країн.
У міністерстві підкреслили, що вказані судна раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо:
21 січня два судна під прапором Танзанії горять в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.
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