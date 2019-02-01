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Неформальна освіта: у 2018 році для молоді районів Львівщини провели майже 800 заходів
|Суспільство | 21-01-2019, 15:30
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Торік в області провели 766 заходів неформальної освіти, до яких залучили 21 509 осіб.
Про це повідомив сьогодні, 21 січня, директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.
“Такі заходи – це хороша можливість для молодих людей з користю проводити час. Молодь навчають основам психології успіху, ораторського мистецтва, здорового способу життя, лідерства, вміння вести переговори та основ підприємництва, проектного менеджменту тощо”, - зазначив Андрій Ковальський.
Окрім того, він наголосив, що у 2018 році організували 686 профорієнтаційних екскурсій, у яких взяли участь 17 195 осіб.
Варто зазначити, що заходи неформальної освіти для молоді проводитимуть і надалі – щомісячно в кожному районі.
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