За закуплене насіння українського виробництва фермерським господарствам відшкодовуватимуть частину вартості Суспільство | 04-01-2019, 17:54 0 25

На Львівщині зареєстровано 21 суб’єкт насінництва та розсадництва, у яких можна придбати сертифіковане насіння сільськогосподарських рослин та саджанці української та зарубіжної селекції.

Водночас для фермерських господарств, які закуплятимуть насіння у сертифікованих суб’єктів насінництва та розсадництва, у 2019 році передбачена фінансова підтримка з державного бюджету, а саме відшкодування за закуплене насіння сільськогосподарських рослин українського виробництва в розмірі 80% вартості насіння (без ПДВ), але не більше 60 000 гривень на одне господарство.

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин українського виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

Детальніше з умовами надання державної підтримки фермерським господарствам можна ознайомитись на сайті МінагрополітикиУкраїни у розділі “Підтримка аграріїв”.

