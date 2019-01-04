За перші робочі дні 2019 року фахівцями фіскальної служби області під час перевірок виявлено 15 неоформлених найманих працівників Суспільство | 04-01-2019, 17:09 0 45



Протягом першого робочого тижня січня 2019 року ГУ ДФС у Львівській області проведено фактичні перевірки на предмет дотримання трудового законодавства, за результатами яких виявлено 15 неналежно оформлених найманих працівників.

Такі перевірки проводяться Головним управлінням ДФС у Львівській області на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 05.09.2018 № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”.

Матеріали скеровано ГУ Держпраці у Львівській області для прийняття рішення згідно з чинним законодавством (з 01.01.2019р. фінансова санкція за одного неоформленого найманого працівника – 125190 грн.).

