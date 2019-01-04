Працівники Львівської митниці викрили спробу незаконного переміщення понад 23 кілограмів бурштину Суспільство | 04-01-2019, 13:39 0 81

Громадянин України, п’ятдесятирічний мешканець Рівненщини, намагався незаконно провезти через кордон майже 23,5 кг бурштину, з яких 6,9 кг обробленого та 16,6 кг необробленого.

Так, сьогодні 04.01.2019 вночі, водій вантажного автомобіля «Опель» прямував у Республіку Польщу через митний пост «Рава - Руська». Для перетину кордону він обрав смугу руху спрощеного митного контролю «червоний коридор». Про наявність будь-якого товару він не повідомив.

Під час митного контролю цього транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів прихованих від митного контролю. Автомобіль було скеровано у місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там митники спільно з прикордонниками у салоні автомобіля виявили необроблене каміння неправильної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору різних відтінків, зовні схоже на необроблений бурштин в асортименті. Громадянин не надав жодних документів, що могли підтверджувати вартість, місце придбання та походження виявленого у нього товару.

Таким чином, громадянин України намагався перемістити через митний кордон України товар з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного кодексу України. Товар затримали. Він буде скерований на експертизу для проведення його ідентифікації та вартості.

