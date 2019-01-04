Межу з окупованим Донбасом стали перетинати більше людей Суспільство | 04-01-2019, 11:54 0 99 В пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення з ОРДЛО збільшився пасажиро-транспортний потік.



Про це у п'ятницю повідомляють українські прикордонники.



"За минулу добу відмічається тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів", - сказано у повідомленні.



Вказується, що зранку 4 січня в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 35/35; "Мар’їнка" – 50/50; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 30/40.



Нагадаємо:



27 грудня у Тристоронній контактній групі було досягнуто домовленостей про запровадження режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.

Однак бойовики порушили домовленості в перший же день "перемир'я".