ЗМІ: Затриманий у РФ американець має також британське громадянство Суспільство | 04-01-2019, 11:53 0 87 48-річний Пол Вілан, якого у РФ звинувачують у шпигунстві, крім американського, має і британське громадянство.



Про це пише видання The Times.



"48-річний Вілан вже був формально звинувачений у шпигунстві. У РФ стверджують, що він отримав у московському готелі карту пам'яті, яка начебто містить секретний список російських агентів", - пише газета.



За інформацією The Times, колишній морський піхотинець США має громадянство Великої Британії.



"Чиновники посольства Сполучених Штатів у Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана та його статус британського підданого.



Представник зовнішньополітичного відомства Британії сказав, що "представники на місцях подали звернення щодо отримання консульського доступу до британського громадянина, затриманого у РФ", - йдеться у матеріалі.



The Times зазначає, що це додасть напруги у відносинах між Британією і РФ, які погіршилися після отруєння у Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.



Нагадаємо:



ФСБ повідомила про затримання Вілана 31 грудня і заявила, що той "проводив шпигунські акції".

Наступного дня його брат розповів, що Вілан приїхав у Росію на весілля свого друга. Девід Вілан також повідомив, що Пол раніше служив у морській піхоті США, але потім звільнився в запас.

Повідомлялось, що Пол Вілан є уродженцем Канади. Міністерство закордонних справ країни назвало його громадянином Канади.

Вілан народився в Оттаві в 1970 році, але в ранні 1970-ті переїхав до Сполучених Штатів, де і жив відтоді.

3 січня російські ЗМІ повідомили, що слідство РФ офіційно висунуло американцю звинувачення в шпигунстві. Вілан його не визнає.

Пізніше адвокат Володимир Жерєбєнков повідомив, що оскаржив запобіжний захід для Вілана. Він зазначив, що вид і розмір застави залишені на розсуд суду. За словами Жеребенкова, Лєфортовський суд Москви 29 грудня санкціонував арешт Вілана до 28 лютого.