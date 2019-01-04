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Синоптики попереджають про снігопади і хуртовини в шести областях
|Суспільство | 04-01-2019, 10:47
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|У п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей очікується ускладнення погодних умов.
Про це у п'ятницю, 4 січня, повідомляє Гідрометцентр.
"4-5 січня внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікується ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні.
"Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; у південній частині, в східних та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20м/с, в Приазов"ї місцями 25м/с", - повідомляють синоптики
Вказується, що протягом ночі 5 січня очікується послаблення, а вдень 5 січня припинення опадів і явищ.
На дорогах України очікується ожеледиця.
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