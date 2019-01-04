Закарпатські митники вилучили майже 25 кг бурштину Суспільство | 03-01-2019, 11:41 0 89



В зону митного контролю пункту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль «Mercedes-Benz», реєстраційний знак України. Для проходження митного контролю водій, громадянин України, обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.

Враховуючи систему ризиків митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши в бокс для проведення поглибленого огляду.

В результаті огляду автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили майже 25 кг незаделарованого каміння бурштину в необробленому вигляді різних розмірів. Каміння було приховане у спеціально виготовленому тайнику між заднім сидінням та багажним відсіком транспортного засобу.

Наразі триває митний огляд автомобіля.

За попередньою інформацією громадянин України вчинив дії, спрямовані на незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи спеціально виготовлені сховища (тайники). Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

ДФС у Закарпатській області

