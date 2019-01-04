Закарпатські митники здобули ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом» Суспільство | 02-01-2019, 17:47 0 127

Управління по роботі з персоналом Закарпатської митниці ДФС здобуло ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом» у номінації «Краща практика адаптації державних службовців, яких вперше призначено на посади».

Нагородження відбулось у Національному агентстві України з питань державної служби.

Загалом державні службовці всієї країни мали можливість заявити про свій досвід у таких номінаціях: «Краща практика адаптації державних службовців, яких вперше призначено на посади»; «Краща практика формування корпоративної культури у державному органі»; «Краща практика професійного розвитку державних службовців у державному органі».

Конкурс започаткований НАДС з метою впровадження в державних органах кращих практик, досвіду у сфері управління персоналом на державній службі, популяризації сучасних інструментів та технологій з управління персоналом, підвищення престижу діяльності служб управління персоналом державних органів, демонстрація їх досягнень та професійного розвитку.

ДФС у Закарпатській області