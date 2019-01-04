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Львівська митниця ДФС запровадила додатковий інформаційний сервіс для громадян

Суспільство | 02-01-2019, 16:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    

З метою запобігання затримкам транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України для зручності громадян, які планують здійснити їх оформлення, Львівська митниця ДФС спільно з Львівською облдержадміністрацією доповнила інтерактивну карту щодо інформації про підрозділи митного оформлення. Відтепер за посиланням на ВМО «Скнилів» додатково надаватиметься інформація про попереднє декларування. Громадянин, знаючи VIN-код автомобіля, може переглянути інформацію про номер попередньої декларації та дату її оформлення.
Згідно зі ст. 365 Митного кодексу України «подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими». Тож у випадку, коли декларант або уповноважена ним особа, яка подала до оформлення ПД або ЕПД, не змогла завчасно проінформувати перевізника про номер і дату оформленої ПД, громадянин зможе самостійно її знайти.
Як відомо, Львівська митниця спільно з ЛОДА запровадила низку сервісів для громадян та суб’єктів ЗЕД. Зокрема на сайті ЛОДА (http://www.loda.gov.ua/karta_kordon/index.php) можна переглядати в режимі онлайн ситуацію щодо накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску, інформацію про розташування митних постів, їх основні показники роботи тощо.
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