В Україні торік відтворили майже 44 тисячі гектарів лісів — Держагентство Суспільство | 02-01-2019, 13:20 0 107







В Україні у 2018 році було відтворено лісів на 43,7 тис. гектарів, підпорядкованих Держлісагентству, загальна площа яких становить 7,6 млн га (73% всього лісового фонду України).

Про це повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів.



"Відтворення лісів у 2018 році відбувалося, у переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2017 року. У 2017 році площа суцільних зрубів становила 40 тисяч гектарів. У 2018 році відтворено лісів на площі 43,7 тисяч гектарів (створено нових лісів - 1,9 тис. га)", - йдеться у повідомленні.



У профільному відомстві зауважили, що у 2017 році відбулося значне зменшення площі зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини. Таке зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими і було передбачено обмеження застосування суцільних санітарних рубок.



"Відповідно до законодавства, надається два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу або сприяння його природному поновленню", - акцентували в Держлісагентстві.



Зазначається, що обсяги відтворення лісів за останні п'ять років становили 251 тис. гектарів, що на 11% більше за площу суцільних зрубів (227 тис. га).



Держлісагентство ініціювало перехід від традиційних (суцільнолісосічних) способів заготівлі деревини, які існували з радянського часу, до європейських. Йдеться про перехід від суцільних до поступових і вибіркових систем заготівлі деревини. Застосування вибіркових систем рубок це європейська практика, яку необхідно впроваджувати в Україні.



В останні роки у Карпатському регіоні поступові та вибіркові системи рубок більш широко застосовуються, і складають близько 60% за площею і 47% за запасом.



"Впровадження у лісогосподарську практику вибіркових та поступових систем рубок із удосконаленими технологіями лісозаготівель сприяє формуванню природних лісів, підвищенню їхньої стійкості та забезпечує постійне функціонування лісів, а також більш ефективне використання лісових ресурсів", - наголосили у Держлісагентстві.



https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2612161-v-ukraini-torik-vidtvorili-majze-44-tisaci-gektariv-lisiv-derzagentstvo.html





В Украине в прошлом году воссоздали 44 тысячи гектаров лесов — Госагентство



В Украине в 2018 году было воспроизведено лесов на 43,7 тыс. гектаров, подчиненных Гослесагентству, общая площадь которых составляет 7,6 млн га (73% всего лесного фонда Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.



"Воспроизводство лесов в 2018 году происходило, в подавляющем большинстве, на местах сплошных срубов 2017 года. В 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 тысяч гектаров. В 2018 году воспроизведено лесов на площади 43,7 тысяч гектаров (создано новых лесов - 1,9 тыс. га)", - говорится в сообщении.



В профильном ведомстве отметили, что в 2017 году произошло значительное уменьшение площади срубов от сплошных рубок при заготовке древесины. Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которым и было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок.



"Согласно законодательству, предоставляется два года, в течение которых необходимо воссоздать лес на месте сплошных срубов. Такой период обусловлен необходимостью подготовки почвы и других мероприятий для посадки леса или содействия его естественному возобновлению", - акцентировали в Гослесагентстве.



Отмечается, что объемы воспроизводства лесов за последние пять лет составили 251 тыс. гектаров, что на 11% больше площади сплошных срубов (227 тыс. га).



Гослесагентство инициировало переход от традиционных способов заготовки древесины, существовавших с советского времени, к европейским. Речь идет о переходе от сплошных к постепенным и выборочным системам заготовки древесины. Применение выборочных систем рубок - это европейская практика, которую необходимо внедрять в Украине.



В последние годы в Карпатском регионе постепенные и выборочные системы рубок более широко применяются, и составляют около 60% по площади и 47% по запасу.



"Внедрение в лесохозяйственную практику выборочных и постепенных систем рубок с усовершенствованными технологиями лесозаготовок способствует формированию естественных лесов, повышению их устойчивости и обеспечивает постоянное функционирование лесов, а также более эффективное использование лесных ресурсов", - подчеркнули в Гослесагентстве.



https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2612162-v-ukraine-v-proslom-godu-vossozdali-44-tysaci-gektarov-lesov-gosagentstvo.html



