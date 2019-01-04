7 прикордонних підрозділів відкрили анкетування для бажаючих приєднатись до команди професіоналів і стати новим обличчям кордону Суспільство | 02-01-2019, 12:31 0 97

Новий рік у Держприкордонслужбі розпочався досить активно – в рамках проекту «Нове обличчя кордону» завершився один та стартував черговий етап відбору бажаючих служити у підрозділах відомства. Сам проект направлений на реформування прикордонних підрозділів і вже кілька років успішно реалізовується в Державній прикордонній службі за сприяння представництва Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції в Україні.

Зокрема 31 грудня 2018 року завершилось анкетування, яке тривало протягом місяця, для бажаючих проходити службу в 5 підрозділах, що на Львівщині, Волині та у Києві. Всього заявки подали 670 осіб. Далі на кандидатів очікує тестування.

А вже з 1 січня 2019 року в Держприкордонслужбі розпочався відбір на 400 посад у підрозділи «Пархоменкове» й «Римачі» у Волинській області, «Шегині», що на Львівщині, «Харків», «Одеса-авіа», «Дніпро-авіа» та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Анкетування триватиме на офіційному сайті відомства https://newface.dpsu.gov.ua/ по 25 січня цього року. До речі, тільки протягом першого дня заявки на участь у відборі вже подали 50 осіб.

Після реєстрації, кожному учаснику проекту «Нове обличчя кордону» надійдуть SMS-запрошення із визначеним часом та місцем прибуття для подальшого проходження відбору. Нагадаємо, що електронні анкети кандидатів приймаються та обробляються автоматизованою електронною системою без жодного втручання представників Держприкордонслужби.

Брати участь у відборі мають право військовослужбовці Держприкордонслужби на посади сержантського та офіцерського складу, а також цивільна молодь – на посади сержантського складу. Щасливчики, які пройдуть основний відбір, серед яких тестування та перевірка фізичної підготовки, опановуватимуть прикордонну справу на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України.



