Аби пройти прикордонний контроль, іранці видали за парагвайців Суспільство | 02-01-2019, 12:30 0 105

У перший день 2019 року співробітники Держприкордонслужби в двох столичних та одеському аеропортах під час прикордонного контролю виявили шестеро іноземців з чужими та підробленими документами.

Трьох із них прикордонники зупинили в пункті пропуску «Жуляни». Вони прилетіли із Туреччини та надали документи – паспорти та ID-картку громадян Болгарії, які, як встановили прикордонники, належать іншим особам. Через кордон даних осіб не пропущено. Крім того, з’ясувалося, що мати та двоє її дітей мали при собі дійсні документи – громадян Туреччини. Іноземців відправлено зворотнім рейсом до Стамбула.

А в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» виявлено 2-х іноземців з підробленими паспортами громадян Парагваю. Прикордонники встановили, що в паспортах замінені сторінки з установчими даними. Іноземців, у яких при собі також знайшли дійсні паспорти громадян Ірану, через кордон також не пропустили. Підроблені документи вилучено.

Потрапити в Україну із Туреччини з підробленим документом намагався і громадянин Росії. Чоловік прилетів в аеропорт Одеси. Прикордонники Одеського загону виявили у його паспорті заміну сторінок з установчими даними. Документ у росіянина, який, за його словами він придбав за 2 тисячі доларів, також вилучено. Він буде повернутий до країни, з якої прибув.

Крім того, всім іноземцям заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Відмітимо, що протягом минулого року під час заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби загалом викрили близько 500 спроб використання громадянами підроблених або чужих документів, ще 5,2 тисячі осіб намагалися перетнути кордон за недійсними документами. Також в пунктах пропуску прикордонники відмовили у в’їзді на територію України понад 4,8 тисячам потенційним нелегальним мігрантам. Переважно це громадяни Молдови, РФ, Іраку, Туреччини, Таджикистану, Нігерії, Лівії, Грузії, Азербайджану та Індії.

