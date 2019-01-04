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Чоловіку відірвало руку: запускав феєрверк
|Суспільство | 02-01-2019, 09:53
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|У Харкові у результаті запуску феєрверка травмувався чоловік, його у важкому стані госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Подія трапилася 1 січня близько 3:10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку.
"Через власну необережність, під час спроби запустити феєрверк 34-річний місцевий мешканець отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що піротехніку чоловік придбав на ринку.
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