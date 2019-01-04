ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, 1 загиблий, 2 поранених Суспільство | 02-01-2019, 08:29 0 114 Минулої доби бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню, зафіксовано 1 випадок використання забороненого Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий загинув, ще 2 - отримали поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 2 січня.



Опорні пункти українських військ обстрілювались з мінометів калібру 82 мм в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.



З БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї - біля хутора Вільний та Новотошківського на Луганському напрямку.



"У зв'язку з обстрілами позицій ОC збройними формуваннями РФ та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 1 січня 1 бойовика було знищено та 4 отримали поранення.



"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.



Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться у звіті.



Нагадаємо,



27 грудня у Тристоронній контактній групі було досягнуто домовленостей про запровадження режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.

Однак бойовики порушили домовленості в перший же день "перемир'я".