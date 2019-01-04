Обвал будинку у Магнітогорську: кількість загиблих зросла до 11 Суспільство | 02-01-2019, 08:28 0 112 Тіло 11-го загиблого дістали з-під завалів частково зруйнованого будинку в Магнітогорську (РФ).



Про це повідомили у прес-службі ГУ МНС Росії по Челябінській області, передає "Интерфакс".



"Кого саме знайшли, поки не уточнюється", - заявили у прес-службі.



Також у МНС РФ заявили, що серед 11 загиблих - 1 дитина.



Зазначається, що з початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів дістали 17 осіб. Місцезнаходження ще 30 осіб встановлюється.



6 людей перебувають у лікарнях, у тому числі 2 дітей.



Нагадаємо:



31 грудня вибух побутового газу у 10-поверховому житловому будинку на проспекті Карла Маркса в Магнітогорську призвів до руйнування 26 квартир, в яких проживали 46 осіб.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обвалу загинуло 9 людей.

СК РФ відкрив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності двом і більше особам (ч. 3 ст. 109 КК).