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Родина затриманого в РФ американця відкидає звинувачення у шпигунстві
|Суспільство | 02-01-2019, 05:27
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|Родина затриманого у Росії за підозрою у шпигунстві громадянина США Пола Уілана наполягає на його невинуватості. Родичі американця заявляють, що він прилетів у Москву на весілля друга, який одружується з росіянкою.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Родина Уілана підкреслює, що він востаннє виходив на зв'язок 28 грудня. "Це на нього не схоже", - йдеться в заяві.
Родичі затриманого американця кажуть, що переживають за його безпеку: "Його невинуватість безсумнівна, і ми сподіваємося, що його права поважатимуть".
"48-річному Уілану, який є колишнім морським піхотинцем, може загрожувати від 10 до 20 років ув'язнення за висунутими в РФ обвинуваченнями", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання американського "шпигуна" Пола Уілана.
Щодо затриманого американця в Росії порушили кримінальну справу за статтею 276 Кримінального Кодексу РФ ("шпигунство"), що передбачає покарання до 20 років в'язниці.
Сполучені Штати вимагають забезпечити консульський доступ до затриманого.
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