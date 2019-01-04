Українця з підробленим паспортом затримали на кордоні з Угорщиною Суспільство | 31-12-2018, 12:49 0 427





Учора вдень прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного перетину кордону нашим співвітчизником, який повертався на територію України через пункт пропуску «Тиса».

Так, під час здійснення прикордонного контролю пасажирів мікроавтобуса «Фольксваген» правоохоронці виявили, що один з пред’явлених документів не відповідає встановленому зразку. У ході поглибленої перевірки з’ясовано, що паспортний документ громадянина Румунії пошкоджений та не має належних захисних елементів. Такі ознаки свідчать про часткову підробку паспорту та отримання його незаконним шляхом.

Крім того, цей документ перевірили за базами даних Інтерполу. Виявилося, що паспорт перебуває на обліку як викрадений або загублений на території Румунії.

Отож, пред’явника підробленого документа затримали в адміністративному порядку. Прикордонникам вдалося встановити належність правопорушника до громадянства України. Під час опитування та складання процесуальних документів у нього виявили паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Правоохоронці наразі встановлюють чому затриманий не скористався ним при перетині кордону.

За скоєне правопорушення нашого співвітчизника притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

