Держприкордонслужба посилила заходи прикордонної безпеки на новорічні та різдвяні свята Суспільство | 31-12-2018, 11:19 0 437



Співробітники Державної прикордонної служби України напередодні Нового року та Різдва, для забезпечення максимально безпечного та комфортного міжнародного руху, посилили заходи з охорони державного кордону.

Під час заходів контролю на новорічні та різдвяні дні особлива увага приділятиметься громадянам, які є вихідцями з країн міграційного ризику. Здійснюватиметься поглиблена перевірка паспортних документів та протидія спробам переміщення через державний кордон зброї, вибухових і радіоактивних речовин та засобів терору.

Наразі Державною прикордонною службою України у взаємодії з правоохоронними органами та службами суміжних країн вжито всі можливі заходи для забезпечення безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами. Для цього залучено необхідну кількість прикордонних нарядів та визначено резерви, до перевірок та оглядів задіяні службові собаки й використовуються усі можливі технічні засоби.

Вже на цих вихідних на державному кордоні по всіх ділянках кордону спостерігався динамічний рух осіб та транспортних засобів, що прямують через державний кордон та лінію зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил. Загалом тільки протягом останніх двох передсвяткових діб співробітники Держприкордонслужби оформили через державний кордон майже 0,5 мільйона осіб, із них в Україну близько 260 тисяч осіб, та більше 80 тисяч транспортних засобів. Крім того, виконано 277 доручень уповноважених державних органів, реалізовано 28 спрацювань бази Інтерполу, виявлено 24 недійсних та підроблених паспортних документи, затримано 35 осіб за незаконне перетинання державного кордону, а також припинено 8 спроб незаконного переміщення товарів та вантажів через кордон.

Особлива увага в період святкових днів приділяється функціонуванню контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що розташовані на лінії зіткнення в районі проведення ООС. Протягом двох днів через лінію зіткнення пропущено більше 53 тисяч осіб та близько 8 тисяч транспортних засобів. Варто зауважити, що на новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та лінії зіткнення в районі проведення ООС працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей.

Також Державна прикордонна служба України звертається до усіх громадян, які перетинають держаний кордон України, ретельно та завчасно готуватися до своїх подорожей, зокрема правильно оформляти документи та враховувати погодні умови. У разі виникнення запитань під час перетину кордону в пунктах пропуску, звертайтесь до співробітників Держприкордонслужби, які завжди нададуть вам необхідну консультацію та допомогу. Крім того, цілодобово діє телефон гарячої лінії Держприкордонслужби за номером (044) 527-63-63, за яким ви можете дізнатись необхідну вам інформацію щодо перетину державного кордону.

