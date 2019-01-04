РОСІЯНИН ДВІЧІ «ШТУРМУВАВ» КОРДОН З УКРАЇНОЮ Суспільство | 31-12-2018, 10:15 0 294

Громадянин Росії, якому прикордонники відмовили у пропуску на територію України в пункті пропуску «Тиса», вирішив ще раз випробувати долю у пункті пропуску «Лужанка», запропонувавши військовослужбовцям Мукачівського прикордонного загону хабар.

Так учора ввечері до пункту пропуску «Лужанка» автомобілем марки «Ауді» австрійської реєстрації в якості пасажира прибув громадянин Росії. З метою безперешкодного перетину кордону, росіянин вирішив запропонувати українським прикордонникам хабар. На паспортний контроль 43-річний чоловік надав закордонний паспорт громадянина Російської Федерації вклавши в нього 20 євро. На пропозицію грошової винагороди військовослужбовець відповів категоричною відмовою, попередивши вищевказаного громадянина про кримінальну відповідальність. У ході проведення фільтраційних заходів, з’ясувалось, що іноземець вже намагався перетнути українсько-угорський кордон в пункті пропуску «Тиса», але не зміг підтвердити мету свого перебування на території України, через що йому й відмовили у пропуску.

Вартові кордону вжили всіх необхідних заходів для припинення виявленого правопорушення, а самого правопорушника передали працівникам поліції. які й займаються об’єктивним з’ясуванням вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



