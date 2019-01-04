Понад 15 тисяч фермерів цьогоріч отримали підтримку за утримання молодняка ВРХ Суспільство | 29-12-2018, 17:09 0 451



Цьогоріч у Львівську область з державного бюджету на підтримку галузі тваринництва залучили 41,1 млн гривень. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Зокрема, фінансову підтримку у 2018 році отримали 15278 фізичних осіб за утримання 21774 голів молодняка ВРХ в сумі 26,8 млн гривень, 14 суб’єктів господарювання у галузі тваринництва за закуплені ними 1269 голів племінних тварин та 35 доз спермопродукції бугаїв-плідників молочних порід в сумі 6,3 млн гривень та 57 суб’єктів господарювання за утримання 5996 корів в сумі 8 млн гривень.

«Сільгоспвиробники області і надалі матимуть можливість скористатись державною підтримкою за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, відшкодування вартості закупівлі племінних тварин, сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, а фізичні особи можливість отримати дотацію за утримання молодняка ВРХ» - зазначила т. в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко.

Бюджетні кошти спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва.

Детальніше про умови підтримки та участі у державних програмах аграрії можуть ознайомитись на сайті Мінагрополітикики за посиланням.



