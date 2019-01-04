Номінальна заробітна плата у Львівській області зросла на понад 20% Суспільство | 29-12-2018, 17:08 0 438



У листопаді 2018 року середня заробітна плата штатного працівника становила 8192 грн. Порівняно з листопадом 2017 року номінальна заробітна плата зросла на 22,8%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 11,6%.



Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Найбільш оплачуваними у листопаді 2018 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (16547 грн); фінансової та страхової діяльності (14331 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (13950 грн).

