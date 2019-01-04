Актуально: змінено порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів Суспільство | 29-12-2018, 14:14 0 255

Наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (далі – наказ № 733) затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справляння яких покладено на контролюючі органи (далі – Порядок). Наказ № 733 набрав чинності 07.11.2018 року.

Слід зазначити, що в цілому процедура надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справляння яких покладено на контролюючі органи (далі – довідка),залишилася такою самою, як і була раніше, але новим Порядком, на відміну від попереднього, передбачено:

- здійснення перевірки наявності/відсутності не лише податкового боргу, а й недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості, з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

- надання довідки в електронній формі через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Про електронні довірчі послуги»;

- повноваження стосовно здійснення заходів, спрямованих на погашення податкового боргу, покладено на контролюючі органи за основним місцем обліку платника (ГУ ДФС в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС), які є відповідальними за процес надання довідки;

- можливість підписання довідки не лише керівником та його заступником, а й уповноваженою особою контролюючого органу.

Ознайомитися з наказом № 733 можна за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1102-18.

Довідково. З набранням чинності наказу № 733 втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів».

ДФС у Закарпатській області