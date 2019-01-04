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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ДАЧІ ХАБАРА
|Суспільство | 29-12-2018, 13:31
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Проведення заходів з протидії корупційній складовій серед персоналу Мукачівського прикордонного загону дедалі частіше приносить результати. Прикордонники відмовляються від неправомірної вигоди, не дозволяючи втягнути себе у протиправну діяльність.
Чергову спробу дачі хабара припинили учора в пункті пропуску «Солотвино». Підкупити прикордонника намагався 53-річний громадянин Італії. Прямуючи на в’їзд в Україну, іноземець спробував запропонувати прикордонному наряду неправомірну вигоду у розмірі 10 євро за сприяння в безперешкодному перетині кордону.
Від неправомірної вигоди прикордонник відмовився. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" направлено повідомлення до Нацполіції.
Прес- служба Мукачівського прикордонного загону
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