ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ДАЧІ ХАБАРА Суспільство | 29-12-2018, 13:31 0 134



Проведення заходів з протидії корупційній складовій серед персоналу Мукачівського прикордонного загону дедалі частіше приносить результати. Прикордонники відмовляються від неправомірної вигоди, не дозволяючи втягнути себе у протиправну діяльність.

Чергову спробу дачі хабара припинили учора в пункті пропуску «Солотвино». Підкупити прикордонника намагався 53-річний громадянин Італії. Прямуючи на в’їзд в Україну, іноземець спробував запропонувати прикордонному наряду неправомірну вигоду у розмірі 10 євро за сприяння в безперешкодному перетині кордону.

Від неправомірної вигоди прикордонник відмовився. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" направлено повідомлення до Нацполіції.



Прес- служба Мукачівського прикордонного загону

