«Нове обличчя кордону». З 1 січня розпочнеться черговий відбір до прикордонних підрозділів Суспільство | 29-12-2018, 11:02 0 156



Новий рік – це можливість розпочати писати нову главу в своєму житті, зробите те, про що давно мріяли. Наприклад, приєднатись до команди професіоналів у зелених беретах.

В рамках проекту «Нове обличчя кордону» з 1 січня 2019 року в Держприкордонслужбі розпочнеться черговий відбір у підрозділи «Шегині», що на Львівщині, «Пархоменкове» й «Римачі» у Волинській області, «Харків», «Одеса-авіа», «Дніпро-авіа» та Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

Для того щоб мрія не залишалась лише мрією, необхідно зробити перший крок – заповнити анкету для участі у відборі на офіційному сайті відомства https://newface.dpsu.gov.ua/. Після реєстрації, кожному учаснику проекту «Нове обличчя кордону» надійдуть SMS-запрошення із визначеним часом та місцем прибуття для подальшого проходження відбору. Нагадуємо, що електронні анкети кандидатів приймаються та обробляються автоматизованою електронною системою без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Загалом планується відібрати близько 400 осіб.

Брати участь у відборі мають право і військовослужбовці Держприкордонслужби на посади сержантського та офіцерського складу, а також і цивільна молодь – на посади сержантського складу. Щасливчики, які пройдуть основний відбір, серед яких тестування та перевірка фізичної підготовки, опановуватимуть прикордонну справу на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України.

Анкетування даного етапу проекту триватиме з 1 по 25 січня 2019 року.

«Нове обличчя кордону» вже кілька років успішно реалізовується в за сприянням представництва Посольства США в Україні та Міжнародної організації міграції в Україні. Цей проект направлений на реформування прикордонних підрозділів і створення сучасних відділів з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом, що буде ефективно виконувати функції держави на кордоні.

Якщо Ви бажаєте мати стабільну, цікаву й перспективну роботу, гідний рівень грошового забезпечення, від 13 тисяч гривень, та гарантований соціальний захист – зробіть перший крок і станьте новим обличчям кордону.



