Порушення митних правил у 2018-му на Закарпатській митниці ДФС: складено протоколів на понад 116 млн гривень Суспільство | 29-12-2018, 11:00 0 115

Протягом 2018 року, станом на 27 грудня, підрозділами Закарпатської митниці ДФС запроваджено 5971 справу про порушення митних правил (ПМП) на суму понад 116,3 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, кількість справ збільшилась на 37,71% , або на 1635 справ з одночасним збільшенням вартості предметів порушень митних правил на понад 46,7 млн грн.

Середня вартість предметів порушення у справі про ПМП загалом по митниці становить 19 487 грн, тоді як за аналогічний період 2017 року середня вартість однієї справи становила 16031 грн.

Варто зазначити, що наразі на підставі статті 511 Митного кодексу України по 388 справах, що становить 6,50% від загальної кількості складених протоколів, предмети правопорушень реально вилучені на загальну суму понад 91,7 млн грн, що становить 78,88% від загальної суми заведених справ.

Щодо статистики, в яких підрозділах Закарпатської митниці ДФС було найбільше митних правопорушень, вчинених громадянами з початку поточного року, то ситуація виглядає наступним чином (ТОП 3):

МП «Тиса» – 1657 митних правопорушень;

МП «Ужгород» – 1447 митних правопорушень;

МП «Солотвино» – 411 митних правопорушень.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що запобігати, протидіяти контрабанді та порушенням митних правил – одне із пріоритетних завдань, яке стоїть перед відомством. Співробітники вивчають причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та інших правопорушень у сфері державної митної справи, та вживають заходів щоб їх усунути.

ДФС у Закарпатській області

